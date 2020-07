Immigrazione, ora le associazioni finanziate da Soros e Rockefeller denunciano l’Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma, 30 lug – Il business dell’Immigrazione vale ogni anno miliardi di euro. Cifre troppo ghiotte da lasciarsi scappare. È per questo che una pletora di associazioni, Ong e Onlus non cessa di traghettare immigrati sulle coste europee. E se qualche Stato si oppone a questa invasione, ecco che arriva puntuale il contrattacco. Di recente, infatti, due associazioni immigrazioniste hanno denunciato Italia, Malta e Libia presso il Comitato per i diritti umani dell’Onu. La colpa delle tre nazioni sarebbe quella di aver commesso una «violazione sistematica dei diritti dei richiedenti asilo». E da chi sono finanziate queste associazioni? Ma ovviamente da due istituzioni particolarmente sensibili al tema immigratorio e al business che ci gira attorno. Stiamo parlando ... Leggi su ilprimatonazionale

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Malesia Annullata la condanna a tre frustate inflitta in primo grado a 27 richiedenti asilo rohingya… - PierantoniFabio : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi L’immigrazione è fuori controllo. Clandestini, altre fughe di massa. E i porti ora li bl… - ManolaPegoraro : @matteosalvinimi Bella faccia tosta coloro che hanno condiviso le scelte prese sull'immigrazione e che ora negano n… - dcall97 : @jesuisrome80 @giorgio_gori Tra l’altro leggo ora: “immigrazione clandestina” e “Rom”. I Rom sono spessissime volte… - Andyphone : @MelassC @matteosalvinimi @Noiconsalvini Secondo me dipende dalle zone, non in tutte si avevano o si hanno molti co… -