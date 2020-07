Il 'trucco' di Trump: "Sarà un voto falsato, rimandiamo?" (Di giovedì 30 luglio 2020) “Con il voto via posta, le elezioni 2020 sarebbero le più inaccurate e fraudolente della storia. Sarebbe un grande imbarazzo per gli Usa. Ritardare il giorno delle elezioni fino a quando la gente potrà votare in modo appropriato e sicuro???”. Lo twitta Donald Trump. Una domanda - con tre punti interrogativi - destinata a creare non poche polemiche e alimentare i timori sull’Election Day e sulla disponibilità di Trump ad accettare il risultato elettorale. With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, ... Leggi su huffingtonpost

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ventilato in un tweet l'ipotesi di rinvio delle elezioni americane, che si terranno il prossimo 3 novembre.

