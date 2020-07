Il Trabzonspor presenta la nuova maglia: il toccante VIDEO di un padre e della figlia disabile (Di giovedì 30 luglio 2020) Virale sui social il VIDEO del Trabzonspor, club turco che ha deciso di presentare in un modo particolare la nuova maglia per la stagione 2020-21. Un padre disegna la maglietta della squadra sulla coperta della figlia disabile, creando un effetto seconda pelle: “Tutti abbiamo un sogno, e nessun sogno è irraggiungibile”. Già milioni le visualizzazioni. Una bella iniziativa, capace di sottolineare come l’amore per una squadra vada oltre lo sport e riesca a regalare sorrisi. In basso il VIDEO. Trabzonspor, il padre disegna la nuova maglia sulla coperta della figlia ... Leggi su calcioweb.eu

