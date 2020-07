Il TAS respinge il ricorso del Trabzonspor sul FPF: turchi fuori dalla Champions (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha respinto il ricorso presentato dalla società calcistica turca Trabzonspor A.S. (Trabzonspor) contro la decisione emessa dalla Camera giudiziarie dell’Unione per il controllo finanziario dei club UEFA il 3 giugno 2020. Di conseguenza, la decisione è confermata e Trabzonspor rimane “escluso dalla partecipazione a una (1) competizione UEFA … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

