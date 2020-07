«Il Servette senza tanti titolari? Non cambia niente per noi» (Di giovedì 30 luglio 2020) L'allenatore bianconero Jacobacci si è espresso a poche ore dalla sfida contro i ginevrini. Arriverà la salvezza? Leggi su media.tio.ch

ZURIGO - Il Lugano non ha potuto festeggiare la salvezza dal divano di casa. Dovrà dunque pazientare ancora - almeno fino a venerdì - prima di essere certo di disputare anche il prossimo campionato in ...Trenta reti e la conquista del campionato lì a un passo: Jean-Pierre Nsame, con il punto decisivo nell'1-0 del suo Young Boys contro il Lucerna, oltre a proiettare i bernesi a +5 in classifica sul San ...