Il Senato ha deciso che Salvini potrà essere processato (Di giovedì 30 luglio 2020) Ha dato l'autorizzazione a procedere per le accuse di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio legate al caso della nave Open Arms Leggi su ilpost

Il Senato ha approvato - con 170 voti favorevoli ... In Svezia, tra i pochi paesi europei a non aver deciso per il lockdown e la chiusura delle attività economiche e produttive per contenere il ...«Ho agito insieme a Conte. E se qualcuno in aula riterrà che sia stato commesso un reato, ne risponderanno in tanti, a cominciare dal premier». Matteo Salvini si prepara alla grande battaglia di oggi ...