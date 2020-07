IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 31 luglio 2020 (Di giovedì 30 luglio 2020) anticipazioni puntata de Il SEGRETO di venerdì 31 luglio 2020:Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di venerdì 31 luglio 2020Juan appare in fin di vita e Alberto consiglia a Rosario e Pedro di non muoverlo assolutamente. Invece Donna Francisca vuole che tutta la famiglia Castañeda lasci immediatamente e per sempre la sua proprietà. Tristan cerca invano di opporre resistenza alla decisione della madre. La Montenegro vuole anche trovare una maniera per far pagare a Raimundo Ulloa il dispetto di aver fatto ubriacare i suoi operai. A tale scopo, la signora si rivolge a Pardo. Alberto è grato a Pepa per l’aiuto che le sta dando. Dolores e Pedro sono impegnati a organizzare il ... Leggi su tvsoap

