Il Segreto anticipazioni 31 luglio 2020: Donna Francisca caccia per sempre i Castañeda (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Segreto torna venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. La furia di Donna Francisca contro Juan non si placa fin dalle anticipazioni. Il Segreto torna venerdì 31 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Donna Francisca non si placa di fronte alle condizioni di Juan. Juan è ridotto in fin di vita, il medico Alberto raccomanda a Rosario e Pedro di non muoverlo. Ma Donna Francisca non mostra alcuna pietà e li obbliga a lasciare le sue proprietà immediatamente: tutta la famiglia Castañeda viene cacciata per ... Leggi su movieplayer

