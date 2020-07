Il rover Perseverance è stato lanciato con successo verso Marte, in attesa della prima missione umana – Il video (Di giovedì 30 luglio 2020) È partita con successo la sonda Perseverance della NASA, nell’ambito della missione Mars 2020. Nel momento in cui scriviamo, dopo la separazione del primo stadio, il vettore ha spento i motori e si trova in orbita attorno alla Terra. Se leggete questo articolo, significa che, con una ulteriore spinta, la missione si è affrancata dall’attrazione del nostro Pianeta. Quindi, spenti nuovamente i motori, si è lasciata andare per inerzia verso Marte. Tra il viaggio verso il Pianeta rosso e l’atterraggio previsto nella regione del cratere Jezero passeranno circa 687 dei nostri giorni. Lo scopo della missione è quello di trovare traccia di antiche forme di vita ... Leggi su open.online

