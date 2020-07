Il ritorno dello SpaceX Crew Dragon previsto domenica (Di giovedì 30 luglio 2020) Con un occhio fisso su una tempesta tropicale, la NASA sta preparando il ritorno dello SpaceX Crew Dragon. Il rientro è previsto per domenica nel Golfo del Messico. Sarà il primo rientro di una navicella spaziale Crew Dragon e il primo atterraggio oceanico della NASA dopo 45 anni. “La revisione della preparazione al volo di … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : ritorno dello Il governo riapre il dossier Ilva: allo studio il ritorno dello Stato Corriere della Sera Mihajlovic: “Ho mostrato com’ero nel pieno della malattia perché non bisogna avere vergogna”

Sinisa Mihajlovic si è raccontato, in esclusiva al Corriere dello Sport, ritornando tra i tanti argomenti affrontati anche su quello ‘principe', la sua malattia che ne ha caratterizzato gli ultimi mes ...

286 I SI'

Via libera anche dalla Camera alla risoluzione di maggioranza che proroga lo stato di emergenza sulla crisi coronavirus fino al 15 ottobre. Il documento è stato approvato con 286 voti a favore, 221 co ...

