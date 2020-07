Il punto sulla Spagna: Galizia e Paesi Baschi non spostano gli equilibri nazionali (Di giovedì 30 luglio 2020) Due settimane fa, le elezioni regionali in Galizia e Paesi Baschi che hanno visto trionfare, senza troppe sorprese, il Partito Popolare e il Partito nazionalista Basco. di Luca Magrone Il 12 luglio, in Spagna, si sono tenute le elezioni regionali in Galizia e nei Paesi Baschi. Non ci sono state particolari sorprese nei risultati. Alberto Núñez Feijóo del Partito Polare è stato infatti riconfermato per la quarta volta Presidente della Galizia, aggiungendo un tassello alla lunga serie di (...) - Europa / Spagna, , nazionalismi, Elezioni in Spagna Leggi su feedproxy.google

agorarai : 'Stiamo lavorando sulla scuola. Abbiamo fatto il punto con la Ministra Azzolina, attendiamo linee guida sulla fasci… - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus Punto stampa oggi alle 14.00 ore a Berna sulla situazione attuale #COVID19. Con SEM, med… - CarloStagnaro : Sulla vicenda dei #carabinieri di #Piacenza, le domande giuste le fa @chiccotesta su @ilfoglio_it: in che modo le c… - Matte_Schiavon : Le storie sono diverse é vero, ma hanno un punto in comune di fondo: l uso del processo giudiziario come palcosceni… - AlessandraPredo : RT @GabriGiammanco: La scelta di Salvini sulla gestione del caso #OpenArms può essere condivisibile o meno ma il punto è un altro. E’ stata… -

Ultime Notizie dalla rete : punto sulla IL PUNTO SULLA A dopo il penultimo turno PianetAzzurro Per Montella e i suoi legami con la 'ndrangheta. Il fascicolo all'antimafia

Gli affari di droga dell'appuntato Peppe Montella e dei suoi amici pusher andavano ben al di là dello smercio su una piazza di provincia. Spuntano ora i contatti e i traffici con la 'ndrangheta che do ...

Stamperia Miroglio, oggi il Consiglio aperto dopo lo stop alla trattativa

Ormai scaduta la cassa integrazione per Covid, dal 1° agosto i 151 addetti dello stabilimento govonese rimarranno privi di provvidenze. I sindacati valutano di avanzare direttamente la richiesta al Mi ...

Gli affari di droga dell'appuntato Peppe Montella e dei suoi amici pusher andavano ben al di là dello smercio su una piazza di provincia. Spuntano ora i contatti e i traffici con la 'ndrangheta che do ...Ormai scaduta la cassa integrazione per Covid, dal 1° agosto i 151 addetti dello stabilimento govonese rimarranno privi di provvidenze. I sindacati valutano di avanzare direttamente la richiesta al Mi ...