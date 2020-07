Il prossimo film Disney Pixar è ambientato in Italia: arriva Luca (Di giovedì 30 luglio 2020) Disney Pixar promette un film tutto Italiano per la prossima estate: Luca sarà un lungometraggio sull’amicizia che racconterà il mare del nostro Paese. Il nuovo lungometraggio originale in produzione in casa Disney – Pixar sarà praticamente tutto Italiano. L’ambientazione, i protagonisti e il regista, infatti, sono esclusivamente made in Italy e, a quanto pare, a farla da padrone … L'articolo Il prossimo film Disney Pixar è ambientato in Italia: arriva Luca è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

berkley1_ : Luca il prossimo film di Pixar che a parte la soddisfazione di essere ambientato nella nostra amata penisola porter… - CineMaSera : RT @wireditalia: A dirigerlo il genovese Enrico Casarosa, che ha scelto la sua terra per fare da sfondo alla storia di un’amicizia estiva.… - LucaVismara : RT @Mattiabuonocore: LUCA sarà il prossimo film d'animazione Pixar, in uscita nel 2021, ambientato sulla riviera italiana. Dirige Enrico Ca… - distopiaeva : RT @Associazione_DF: A partire dal prossimo 26 agosto per tre notti consecutive alle 23:45 il canale generalista della tv di stato giappone… - CristinaUlalume : @Emiliefloge_ Il film in streaming non c'è. Uscirà in dvd il prossimo 16 settembre distribuito da Eagle Picture. -