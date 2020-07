Il pilota di Formula 1 Sergio Perez positivo al coronavirus: cosa succede ora (Di giovedì 30 luglio 2020) Un primo tampone aveva dato un esito incerto e aveva bloccato Sergio Perez, che non ha avuto accesso al paddock del Gran Premio di Silverstone. Adesso, è arrivata anche la notizia ufficiale direttamente da Fia, la federazione automobilistica internazionale: il pilota della Racing Point è risultato positivo al coronavirus, questo l’esito del tempone di controllo. Per questo motivo, Sergio Perez non prenderà parte né a questo Gran Premio, né ai prossimi previsti se non dopo un periodo di quarantena, a patto che sia asintomatico e che faccia trascorrere i giorni che la prassi indica per stabilizzare la profilassi. LEGGI ANCHE >La Formula 1 accende i motori: otto gran premi in due mesi Sergio ... Leggi su giornalettismo

SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19… - UnioneSarda : #Virus, positivo un pilota di #Formula1 - filippo898 : RT @Gianludale27: Realisticamente, a prendere il posto di Perez per il weekend dovrebbe essere Gutierrez, pilota di riserva della Mercedes,… - palinaciani : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19 - filippo898 : RT @SkySportF1: ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : pilota Formula Libro Pdf Il pilota di Formula 1 - PDF NEWS Carpi Calcio News Sergio Pérez positivo al Coronavirus, salta Silverstone!

In serata una nota della Formula 1 ha confermato che al sudamericano ... "Dopo l'annuncio di oggi nel quale il pilota della Racing Point, Sergio Pérez, ha effettuato un tampone dall'esito ...

F1, Sergio Perez positivo al Covid-19. Salterà il Gp di Gran Bretagna

A valle di un secondo test, la FIA e la Formula 1 hanno confermato la positività di Sergio Perez al Covid-19. Il pilota messicano della Racing Point è entrato quindi in quarantena, in conformità con ...

In serata una nota della Formula 1 ha confermato che al sudamericano ... "Dopo l'annuncio di oggi nel quale il pilota della Racing Point, Sergio Pérez, ha effettuato un tampone dall'esito ...A valle di un secondo test, la FIA e la Formula 1 hanno confermato la positività di Sergio Perez al Covid-19. Il pilota messicano della Racing Point è entrato quindi in quarantena, in conformità con ...