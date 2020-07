Il pasticcio del consiglio regionale della Puglia sulla legge elettorale (Di giovedì 30 luglio 2020) Doveva introdurre la doppia preferenza di genere per adeguarsi alle leggi nazionali, ma non ci è riuscito per uno scontro tra maggioranza e opposizione (e tra maggioranza e maggioranza) Leggi su ilpost

LaStampa : L’Agricoltura resta alla Lega che conquista due voti in più del previsto. Tensioni Pd-Cinquestelle. - La7tv : #inonda Caso Piacenza, Ilaria #Cucchi: 'La necessità di nascondere il pasticcio è costata alla mia famiglia più di… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] Di cosa parliamo quando parliamo del pasticcio del governo sul bando per i #banchi di #scuola? Lo spiega qui, in c… - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: [VIDEO] Di cosa parliamo quando parliamo del pasticcio del governo sul bando per i #banchi di #scuola? Lo spiega qui, in c… - ilfoglio_it : [VIDEO] Di cosa parliamo quando parliamo del pasticcio del governo sul bando per i #banchi di #scuola? Lo spiega qu… -

Ultime Notizie dalla rete : pasticcio del Le scuole riapriranno a settembre? Il pasticcio del bando per i banchi monoposto Il Foglio Coronavirus, ospedali di Caserta e Salerno pagati e mai entrati in funzione perché manca il collaudo

Sono costati oltre 6 milioni di euro gli ospedali prefabbricati di Caserta e Salerno voluti da Vincenzo De Luca durante la fase acuta di emergenza Coronavirus. Non hanno mai ospitato un paziente, non ...

Trovati e sequestrati i camici di Fontana

PIRELLONE. Trovati nella sede della Dama i camici mai consegnati a Regione Lombardia dalla società, riconducibile al cognato e alla moglie del presidente lombardo Attilio Fontana. A recuperarli, ieri ...

Sono costati oltre 6 milioni di euro gli ospedali prefabbricati di Caserta e Salerno voluti da Vincenzo De Luca durante la fase acuta di emergenza Coronavirus. Non hanno mai ospitato un paziente, non ...PIRELLONE. Trovati nella sede della Dama i camici mai consegnati a Regione Lombardia dalla società, riconducibile al cognato e alla moglie del presidente lombardo Attilio Fontana. A recuperarli, ieri ...