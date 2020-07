Il Parroco di Torvaianica: «Non esistono persone di Serie A e di Serie B». Don Andrea vicino alle riflessioni di Don Mozzi sulla sessualità (Di giovedì 30 luglio 2020) Sessualità e Chiesa, un binomio da sempre tabù che ora si prova, seppur a fatica, a scardinare. L’occasione per parlarne è una lettera inviata dal Sacerdote del Carcere milanese di San Vittore al giornale Avvenire. Don Roberto Mozzi si chiede e chiede: «Perché dopo duemila anni di cristianesimo non c’è ancora pace tra Chiesa e sessualità?». «Io credo che non esistano persone di Serie A e persone di Serie B» gli fa eco Don Andrea Conocchia tra le pagine dell’Huffington Post. Don Andrea, della Parrocchia di Torvaianica (Roma) e della Diocesi di Albano, è diventato noto alle cronache perché durante il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

