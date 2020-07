Il Papeete a Milano Marittima chiude al tramonto: “Prima la sicurezza” (Di giovedì 30 luglio 2020) La famosa discoteca sulla spiaggia di Milano Marittima, il Papeete, opta per la chiusura anticipata. Il provvedimento per contrastare il diffondersi del contagio di Covid. Il Papeete beach è uno dei locali più famosi della riviera romagnola. La celebre discoteca all’aperto di Milano Marittima, poco sopra Cervia, è tra i più frequentati dai giovani provenienti da tutta Italia. O almeno era così fino allo scorso anno, perché questa estate come ben sappiamo è tra le più anomale della storia. Ora il locale sulla spiaggia frequentato, tra gli altri, anche da Matteo Salvini, cerca di ripartire ma lo farà “a mezzo servizio”. Al tramonto, fanno sapere i responsabili, il Papeete ... Leggi su bloglive

