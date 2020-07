Il (nuovo) Giro d’Italia 2020: tutte le tappe ed i percorsi (Di giovedì 30 luglio 2020) Svelato il (nuovo) Giro d’Italia 2020, riformulato dopo il rinvio per la pandemia da Coronavirus: si parte da Monreale e si conclude a Milano Dopo il rinvio per la pandemia da Coronavirus, il Giro d’Italia 2020 rinasce. Quest’oggi è stato svelato il nuovo calendario per quel che riguarda la Corsa Rosa, in programma dal 3 al 25 ottobre prossimo. Un’annata inedita ma che vedrà partire nuovamente il Giro dall’Italia: infatti, la prima tapa sarà la cronometro di 15 km che porta da Monreale a Palermo. Dopo una prima parte al centro-sud, il gruppo si sposterà lentamente verso le prime ed importanti salite al Nord. La chiusura vedrà un’ulteriore cronometro che andrà da Cernusco sul Naviglio con ... Leggi su zon

Partenza a Monreale, in Sicilia, e arrivo a Milano. E’ stato reso noto il nuovo percorso del Giro d’Italia, che si svolgerà dal 3 al 25 ottobre dopo il rinvio della passata primavera causato ...

