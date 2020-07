Il nuovo film Pixar sarà ambientato in Italia: l'incredibile storia di "Luca" (Di giovedì 30 luglio 2020) Pixar Animation Studios ha annunciato oggi che la sua prossima uscita cinematografica sarà ‘Luca’. Diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3), Luca arriverà nei cinema statunitensi il 18 giugno 2021. ambientato in una splendida città di mare della riviera Italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: ... Leggi su huffingtonpost

