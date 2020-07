Il negazionismo fa male al Paese (Di giovedì 30 luglio 2020) Il sindaco leghista di Codogno, in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha pronunciato parole molto chiare: “c’è chi dice che il virus non c’è ma venga qui e cambierà idea”. E ancora, “noi le mascherine ovviamente le usiamo. Abbiamo visto sul campo e sulla nostra pelle la pericolosità del virus, e la protezione è utile e necessaria”.Parole nette che sconfessano la linea tenuta dal leader del suo partito che, in perfetto stile Bolsonaro, continua a rilanciare con forza teorie negazioniste e complottiste che si scontrano con la realtà dei fatti e, soprattutto, mortificano le centinaia di migliaia di cittadini che hanno sofferto a causa dell’epidemia. In questo senso, il convegno che si è tenuto al Senato nei giorni scorsi rappresenta un concentrato di disinformazione ideologica che ... Leggi su huffingtonpost

lamico_dellABC : RT @HuffPostItalia: Il negazionismo fa male al Paese - HuffPostItalia : Il negazionismo fa male al Paese - patrigiba : @antonio_bordin Negazionismo nega il male procurato, il Covid19 è una calamità naturale e come tale si può criticare la gestione. - lurker_tweet : RT @Pabel_61: #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Sono schifato, essere accusato di negazionismo è scandaloso. La mascherina v… - DaliaDaliaanfo : RT @Pabel_61: #lariachetira Matteo #Bassetti (infettivologo): 'Sono schifato, essere accusato di negazionismo è scandaloso. La mascherina v… -

Ultime Notizie dalla rete : negazionismo male Il negazionismo fa male al Paese L'HuffPost Coronavirus, in questo mare di negazionismo ci resta solo il senso civico

Dopo che alcuni dei principali detrattori della pandemia in corso e delle misure precauzionali da adottare si sono arresi all’evidenza, è arrivato il momento di fare un po’ il punto della situazione, ...

Fedez contro Bocelli e Salvini: "Fare silenzio ogni tanto non fa male"

Andrea Bocelli è passato dall'essere un eroe e simbolo d'orgoglio nazionale all'essere quasi un traditore della Patria, preso di mira dai social del pensiero unico. "Io conosco un sacco di gente, ma n ...

Dopo che alcuni dei principali detrattori della pandemia in corso e delle misure precauzionali da adottare si sono arresi all’evidenza, è arrivato il momento di fare un po’ il punto della situazione, ...Andrea Bocelli è passato dall'essere un eroe e simbolo d'orgoglio nazionale all'essere quasi un traditore della Patria, preso di mira dai social del pensiero unico. "Io conosco un sacco di gente, ma n ...