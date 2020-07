Il Ministero della Salute richiama costata di manzo adulto Platinum Prime: pericolo escheria coli, gravi rischi per la salute (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Ministero della salute ritira la costata di manzo dal mercato Il Ministero della salute ha reso noto il richiamo di un lotto di tomahawk di bovino adulto del marchio Platinum Prime: si tratta di un particolare taglio di carne, la costata di manzo, detto anche “ad ascia”. La decisione è legata alla possibile presenza di Escherichia coli produttore di Shigatossine (STEC). Il prodotto interessato è venduto in unità da 0,9-1,1 kg con il numero di lotto NE20275998A e la data di scadenza 02/08/2020. Di seguito le informazioni per riconoscerlo, riportate da Fanpage: Nome: Tomahawak di bovino ... Leggi su tpi

