Il Mattino: col settimo posto, persi tre milioni. Non ancora fissato l’incontro per il rinnovo di Gattuso (Di giovedì 30 luglio 2020) Il rinnovo di Gattuso e non solo. Il Mattino scrive che, arrivando settimo e non quinto, il Napoli ha perso tre milioni di euro: avrà un bonus di 9,3 milioni anziché 12,5 o 10,9 in caso di sesto posto. E che senza Champions ci sarà un taglio del tetto ingaggi. Infine Gattuso e il rinnovo. Non è stato ancora fissato alcun appuntamento con Mendes, anche se l’incontro è previsto. Scrive Il Mattino che in tanti hanno chiesto notizie dell’allenatore calabrese e che per il Napoli sarebbe rischioso cominciare la stagione senza un rinnovo, ossia con il tecnico col contratto in scadenza. L'articolo Il Mattino: col ... Leggi su ilnapolista

Gattuso: "Chi non obbedisce è perduto!". Ramanzina alla squadra. Sette giocatori in partenza

Ramanzina di Gennaro Gattuso allla squadra. Il tecnico azzurro, come riferisce Il Mattino, si è fatto sentire: "Chi non obbedisce, è perduto". Non ci saranno ritiri né allenamenti punitivi. Ma la list ...

