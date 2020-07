Il leader bielorusso Lukashenko chiede alla Russia di fornire spiegazioni sui “mercenari” russi arrestati nel paese (Di giovedì 30 luglio 2020) Alexander Lukashenko ha chiesto spiegazioni a Mosca mercoledì dopo che la Bielorussia ha arrestato mercenari russi che avrebbero pianificato di destabilizzare il paese in vista delle elezioni presidenziali del mese prossimo. L’annuncio a sorpresa è solo l’ultimo colpo di scena di una straordinaria campagna elettorale che ha visto il leader di 65 anni, che ha dominato la Bielorussia per quasi tre decenni, incarcerando i suoi aspiranti rivali in vista del voto. “È necessario rivolgersi immediatamente alle strutture russe appropriate in modo che spieghino cosa sta succedendo”, ha detto Lukashenko al capo del servizio di sicurezza del KGB in una riunione di ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Alexander Lukashenko ha chiesto spiegazioni a Mosca dopo l' arresto di mercenari russi che avrebbero pianificato di… - AndreaColandrea : RT @OsservatorioRus: ?????? LUKASHENKO POSITIVO AL COVID: 'SUPERATO SENZA SINTOMI' Il presidente bielorusso Lukashenko ha contratto il corona… - OsservatorioRus : ?????? LUKASHENKO POSITIVO AL COVID: 'SUPERATO SENZA SINTOMI' Il presidente bielorusso Lukashenko ha contratto il cor… -