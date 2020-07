Il governo nazionale pronto a intervenire per la doppia preferenza di genere: 'Andiamo avanti' nonostante lo stop in Regione (Di giovedì 30 luglio 2020) 'In merito alla normativa sulla doppia preferenza di genere per le elezioni regionali in Puglia, sono in corso ulteriori approfondimenti ma è intenzione del governo andare avanti per raggiungere la ... Leggi su baritoday

LiciaRonzulli : Diciamo la #verità agli italiani: la dichiarazione dello stato di #emergenza che oggi chiedete al #Parlamento non è… - matteosalvinimi : Domani pomeriggio sarò sull'isola e incontrerò i cittadini lampedusani, è una situazione vergognosa, indecorosa, in… - lapapera50 : - bisagnino : Ammiraglio: “Dalla Tunisia centinaia di terroristi ISIS: governo mette a rischio sicurezza nazionale” - 1GROSSI : Ammiraglio: “Dalla Tunisia centinaia di terroristi ISIS: governo mette a rischio sicurezza nazionale” -