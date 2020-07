Il governo di Hong Kong ha escluso dalle elezioni legislative Joshua Wong e altri 11 candidati dell’opposizione (Di giovedì 30 luglio 2020) Il governo di Hong Kong ha escluso dalle elezioni legislative del prossimo settembre l’attivista Joshua Wong e altri 11 candidati dell’opposizione, legati al movimento che chiede maggiore democrazia e minori interferenze della Cina nella politica locale. Le autorità hanno spiegato Leggi su ilpost

La trasmissione interna sta già avvenendo a Hong Kong, ma l'esperto dice che la regione non ha assistito alla crescita esponenziale di nuovi casi registrata in alcuni Paesi occidentali, grazie agli ...

2020 Tra gli squalificati citati dall’emittente pubblica di Hong Kong Rthk compaiono i nomi di diversi esponenti del Civic Party di opposizione al governo di Carrie Lam, tra cui Dennis Kwok e Alvin ...

