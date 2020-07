Il governo catalano: “Barcellona-Napoli si gioca al Camp Nou. Le autorità sanitarie non sono contrarie” (Di giovedì 30 luglio 2020) A Radio Marte è intervenuto un membro del governo catalano per fare il punto su Barcellona-Napoli. I contagi in Spagna non smettono di crescere, ma la UEFA ha disposto che si giochi comunque al Camp Nou. “Non possiamo parlarne, si sta creando grande movimento mediatico con informazioni ritenute false, e non abbiamo intenzione di contribuire a queste fake news. In questo momento infatti la situazione a Barcellona, in Catalogna e più in generale in Spagna permette la disputa del match Barcellona-Napoli al Camp Nou, che si può giocare senza alcun tipo di problema. Non vogliamo alimentare speculazioni, visto che la gara resta prevista al Camp Nou. Se l’UEFA interverrà e chiederà di spostare la gara se ne ... Leggi su ilnapolista

In una dichiarazione all'ANSA l'Uefa risponde: "Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. L'Uefa starebbe valutando la possibilità di non giocare al Camp ...

