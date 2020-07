Il Giro d’Italia parte dalla Sicilia: cambiano tappe al Sud, aggiunte Matera e Roccaraso (Di giovedì 30 luglio 2020) Manca sempre meno alla 103esima edizione del Giro d’Italia, rinviato a causa della pandemia di Covid-19. Un percorso di 3.000 km che partirà dall’Isola (Monreale) il 3 ottobre e si concluderà a Milano il 25. Il percorso subirà della variazioni al Sud, ma manterrà gran parte del tracciato originale: oltre alla partenza in Sicilia con 4 tappe che prendono il posto dell’Ungheria, si aggiungono Matera e Roccaraso. Le tappe a cronometro saranno tre, con 7 arrivi in salita e 6 in alta montagna. Leggi su sportface

