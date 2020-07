Il focolaio al centro estivo della scuola materna di Cimitile in Campania (Di giovedì 30 luglio 2020) Una scuola materna a Cimitile in Campania è stata chiusa e un centinaio di persone tra bambini e personale che frequentano il campo estivo sono stati sottoposti a tampone: due bambine, cuginette, sono risultate positive al coronavirus, contratto nell’ambito di un focolaio di origine famigliare partito da un uomo di 30 anni, padre di una delle due bimbe, tornato da un viaggio in Serbia. Il focolaio alla scuola materna di Cimitile in Campania Tutto inizia quando il trentenne torna dalla Serbia: l’uomo, ricoverato in terapia sub intensiva del Cotugno, ha contagiato oltre alla figlia e alla nipote diversi membri della sua famiglia e un amico di Cicciano. Il primo ad ... Leggi su nextquotidiano

