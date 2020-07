Il deputato trumpiano che non voleva mettere la mascherina e si è ammalato di COVID-19 (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo che un deputato repubblicano che si rifiutava di usare la mascherina al Congresso è risultato positivo al Coronavirus, la Speaker Nancy Pelosi ha imposto l’obbligo di indossarla alla Camera. “Membri e staff dovranno indossare sempre le mascherine nell’aula della Camera”, ha detto la democratica aggiungendo che i deputati potranno rimuoverla per intervenire. Senza mascherina, ha concluso Pelosi, “non sarà permesso l’ingresso in aula”. Louie Gohmert, deputato repubblicano che avrebbe dovuto accompagnare Donald Trump ieri in Texas, è risultato positivo al test a cui la Casa Bianca sottopone chiunque si debba avvicinare al presidente. Gohmert in un video ha annunciato che “pare che io abbia il virus di Wuhan”, usando la terminologia anticinese ... Leggi su nextquotidiano

L'ex consigliera della Sicurezza di Barack Obama, secondo il New York Times è tra le più papabili. L'annuncio del nome dovrebbe essere dato nella prima metà di agosto Kamala, Elizabeth, Tammy, Val e l ...

