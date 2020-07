Il Cus ingaggia il terzo rinforzo: Nicola Esposito è un nuovo calcettista biancoverde (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’ A.S. Cus Avellino comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Nicola Esposito. Classe ’89, Esposito muove i suoi primi passi con il Cus Avellino in C1 per poi vestire le maglie di Valle C5, Virtus Campagna, Agostino Lettieri e piccole parentesi in casa Cus. Laterale ambidestro, Nicola sa muoversi bene fra gli spazi grazie alla sua velocità e ad un buon bagaglio tecnico. Così Esposito: “Felicissimo di ritornare al Cus Avellino. Ritroverò tutti i miei vecchi compagni e il presidente Lanzetta il quale mi ha fatto muovere i primi passi nel futsal. Ringrazio la società per la fiducia e spero di dare il mio contributo per affrontare al meglio delle nostre possibilità la C1 che ... Leggi su anteprima24

