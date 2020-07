Il Cts boccia le linee guida della Federtennis, gli Internazionali d’Italia saranno a porte chiuse (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli Internazionali d’Italia, in programma dal 20 al 27 settembre, si svolgeranno a porte chiuse. E’ la decisione del Comitato Tecnico Scientifico, che non ha accolto le linee guida presentate dalla Federtennis. Le ha considerate ancora non adatte a prevenire i rischi della curva dei contagi alla luce dell’attuale situazione del Covid 19. In particolare, è inaccettabile, secondo il Cts, la presenza giornaliera di 17mila spettatori, poiché sarebbe impossibile il distanziamento sociale dal momento che i sediolini riservati agli spettatori sono larghi 43 centimetri, una misura che non riuscirebbe a garantire la sicurezza. Stesso discorso anche per i 12 campi minori, pur con dei seggiolini in questo caso leggermente più ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il Cts boccia le linee guida della Federtennis, gli Internazionali d’Italia saranno a porte chiuse Inaccettabile, p… - ve_mauro : @pietroraffa Non metto in discussione l'analisi ma il consenso si misura con il voto. I disastri di un governo di i… - Notiziedi_it : Tennis, Cts boccia linee della Fit: Internazionali d’Italia a porte chiuse - saradjokofan1 : RT @Tenniscircus: Internazionali d'Italia, si va verso le porte chiuse: il CTS boccia le linee guida della FIT - - Iciar_GR : RT @Ubitennis: Internazionali d'Italia: il CTS boccia le misure della FIT, si giocherà a porte chiuse? -