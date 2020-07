“Il Covid è una montatura”. Organizza un party con la famiglia: tutti ammalati, muore la suocera (Di giovedì 30 luglio 2020) Tony Green era un ‘negazionista’ convinto: “Il coronavirus non esiste”. Credeva fosse tutta una montatura Organizzata e, per questo, lo scorso 13 giugno non ha avuto alcun timore nell’Organizzare un party con tutta la famiglia riunita per celebrare la nascita di un nipotino. Siamo a Dallas, in Texas e il 43enne Tony Green ha dovuto ricredersi: tutti i membri della sua famiglia, 14 per l’esattezza, si sono ammalati di Covid-19 dopo aver partecipato alla festa, lui compreso. La nonna è morta lo scorso 1 luglio dopo il ricovero in ospedale. Sostenitore convinto di Trump, Green credeva che “il Covid fosse una bufala messa in giro dai Democratici per screditare Trump e impedire la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

