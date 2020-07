Il Congresso americano chiede ai Big Tech: "Cos'è la cancel culture?" (Di giovedì 30 luglio 2020) Perché la domanda di un membro repubblicano del Congresso durante una seduta sull'antitrust è fuori luogo Leggi su it.mashable

rosa_francesca : Mi sentirei di dire che l'antitrust americano ha mancato pienamente il suo scopo. Il Congresso mette sotto accusa i… - marioricciard18 : RT @demartin: Più tardi partecipo a @radioanchio per un commento sui giganti del Web dopo l'audizione al congresso americano. - giacomotesio : RT @demartin: Più tardi partecipo a @radioanchio per un commento sui giganti del Web dopo l'audizione al congresso americano. - demartin : Più tardi partecipo a @radioanchio per un commento sui giganti del Web dopo l'audizione al congresso americano. - mareamistral : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #30luglio @Radio1Rai H7:30 Il voto sullo scostamento di bilancio: a che serviranno i 25 mili… -