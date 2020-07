Il Cavaliere di Lagardere, trama e trailer del film in onda venerdì 31 luglio su Iris (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Cavaliere di Lagardere, il film in onda venerdì 31 luglio alle 21:15 su Iris. trama e trailer del film. Venerdì 31 luglio 2020, su Iris andrà in onda il film in prima tv “Il Cavaliere di Lagardere” parte del ciclo “Vive la France” in onda ogni venerdì sera, e dedicato ai film di provenienza francese. Il film è diretto da Philippe de Broca, ed è tratto dal romanzo “Le Bossu” di Paul Féval. L’appuntamento con il film è alle 21:15 circa su Iris. Il ... Leggi su dituttounpop

