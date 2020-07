Il capitano della Reggiana: "Rinuncio al calcio. Sarò matto, ma voglio studiare" (Di giovedì 30 luglio 2020) La scelta di Alessandro Spanò è di quelle controcorrente, che spiazzano: calciatore di alto livello, difensore e capitano della Reggiana, a 26 anni ha deciso di lasciare il calcio. Lo ha annunciato a qualche giorno di distanza dalla promozione in serie B della sua squadra, lui che, dopo una notte di festeggiamenti con i compagni, ha discusso la tesi laurendosi in Economia e Management, guadagnandosi anche i complimenti del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora che lo ha citato come esempio.“Ho vinto una borsa di studio e sono stato ammesso in una business school internazionale” che lo porterà a vivere per anni tra Londra, Shanghai e San Francisco, ha spiegato l’ormai ex giocatore - originario di Giussano - in conferenza stampa a Reggio Emilia. “Ci sono ... Leggi su huffingtonpost

