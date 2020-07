Il calendario Uci 2021: Giro al via l'8 maggio, il Tour parte il 26 giugno (Di giovedì 30 luglio 2020) Mentre il ciclismo si rimette in moto, l'Uci ufficializza il calendario del 2021, ridisegnato per far posto ai Giochi di Tokyo. Nella prossima stagione, il Giro d'Italia si correrà dall'8 al 30 maggio ... Leggi su quotidiano

Il calendario Uci 2021: Giro al via l'8 maggio, il Tour parte il 26 giugno

Mentre il ciclismo si rimette in moto, l’Uci ufficializza il calendario del 2021, ridisegnato per far posto ai Giochi di Tokyo. Nella prossima stagione, il Giro d’Italia si correrà dall’8 al 30 maggio ...

L’UCI ha annunciato il calendario del WorldTour 2021. Il programma (che prenderà il via con il classico Tour Down Under del 19-24 gennaio) vedrà una sostanziale modifica per fare spazio ai Giochi ...

Mentre il ciclismo si rimette in moto, l'Uci ufficializza il calendario del 2021, ridisegnato per far posto ai Giochi di Tokyo. Nella prossima stagione, il Giro d'Italia si correrà dall'8 al 30 maggio ...L'UCI ha annunciato il calendario del WorldTour 2021. Il programma (che prenderà il via con il classico Tour Down Under del 19-24 gennaio) vedrà una sostanziale modifica per fare spazio ai Giochi ...