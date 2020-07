Il base jumping, i tuffi, le corse. La folle estate a cercar la bella morte (Di giovedì 30 luglio 2020) Non so se circoli, oltre al Covid, anche un altro virus : ma qualche dubbio mi viene. Nei giorni scorsi un signore di 64 anni si è schiantato lanciandosi dal Becco dell'Aquila, monte Brento, Trentino: ... Leggi su quotidiano

luca_biasi : BASE jumping, meno di 450 morti dal 1981 ad oggi in tutto il mondo. Se uno vuole rischiare e paga prima spese recup… - LucaBolognini82 : Base jumping, tra adrenalina e morte. La maledizione del Becco dell’Aquila - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Guarda #video. Amava #lanciarsi dal #Brento. 64enne di #Siena nuova vittima del #base #jumping @TgrRaiToscana @RaiNews… - TgrRaiTrentino : Guarda #video. Amava #lanciarsi dal #Brento. 64enne di #Siena nuova vittima del #base #jumping @TgrRaiToscana… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Base #jumping, ancora un #morto al #Becco dell'Aquila -

Ultime Notizie dalla rete : base jumping

Quotidiano.net

"Fare base jumping non è una roulette russa". Per il friulano Marco Milanese, guida alpina di 33 anni e grande appassionato di salti nel vuoto (ne ha già fatti oltre 380), è tutta una questione di tes ...Il monte della morte. Chi si lancia dal Brento lo sa. Prima che il piede si stacchi dalla roccia per fare presa sul vuoto è impossibile non pensare a tutti quegli ultimi salti. Sul Becco dell’Aquila, ...