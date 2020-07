Ibrahimovic resta al Milan. Decisivo Pioli, stipendio base 4 milioni (Di giovedì 30 luglio 2020) La trattativa ufficialmente deve ancora partire, ma ci sono pochi dubbi sul lieto fine: Zlatan Ibahimovic resterà al Milan. E' la volontà dello svedese, che ha un buon feeling con il tecnico Pioli e ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic resta

I dieci gol stagionali fanno schizzare in alto le sue quotazioni, però la cosa più importante è l’influenza sul resto della squadra, perché per i compagni Zlatan rappresenta una sferzata di energia.Per me è stato e resta un manuale di vita. Ovviamente mi limiterò a quattro ... “che la sua essenza differisce dalla sua potenza”. Con l’arrivo di Ibrahimovic, idolo calcistico di tutti i giovani – ...