Ibrahimovic-Milan: rinnovo vicino (Di giovedì 30 luglio 2020) Due parole che sembrano destinate ad essere vicine per altre due stagioni. Ibrahimovic-Milan; un binomio che i tifosi rossoneri sperano di poter nominare anche per le prossime due stagioni. Lo svedese ha dimostrato di poter essere ancora decisivo; ieri una doppietta che ha piegato la Sampdoria e che ha permesso ad Ibrahimovic di raggiungere quota 9 gol in campionato in 17 partite disputate. Lo svedese ha fornito anche 5 assist per i compagni diventando il punto di riferimento del gioco offensivo rossonero. Ibrahimovic-Milan: si tratta per il rinnovo Un rinnovo che nemmeno un mese fa sembrava impossibile da raggiungere. Invece il Milan ha cambiato tutto. Abbandonata la pista Rangnick, ha dato fiducia a Stefano Pioli ed ora vuole premiare il ... Leggi su sport.periodicodaily

