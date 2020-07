Iachini-Fiorentina, avanti insieme per un altra stagione (Di giovedì 30 luglio 2020) La Fiorentina e Beppe Iachini hanno scelto di legarsi ancora per un’altra stagione. La società viola ha apprezzato il buon lavoro svolto dal tecnico subentrato in dicembre a Vincenzo Montella, dopo la disfatta casalinga contro la Roma. Iachini sulla panchina dei gigliati ha totalizzato 29 punti in 20 partite conquistando la salvezza in anticipo. Il comunicato della Fiorentina La conferma del tecnico è stata ufficializzata dal Presidente, Rocco Commisso, attraverso un comunicato: “Beppe Iachini è arrivato in un momento molto complicato per la squadra ed è riuscito, nonostante tutte le difficoltà di una annata unica e incredibile sotto tutti i punti di vista, a dare compattezza all’ambiente e risalire in ... Leggi su sport.periodicodaily

