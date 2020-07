I russi: "Vaccino entro agosto". Inizia la nuova Guerra fredda (Di giovedì 30 luglio 2020) Maria Sorbi Mosca: "È un momento Sputnik", gli Usa accelerano. Ma lo studio più avanzato è quello di Oxford e Pomezia Negli anni Cinquanta fu la corsa alla conquista dello spazio a mettere in competizione russia e America. Ora le due super potenze sgomitano allo stesso modo. Ma per la corsa al Vaccinoanti Covid. Una nuova Guerra fredda che vale miliardi dollari e una supremazia «politica» non da poco. All'inizio della settimana gli Stati Uniti annunciano di essere pronti in autunno e di aver avviato la fase tre della sperimentazione per entrambi i progetti, quello di Pfizer e quello di Moderna Biotech. A ruota seguono gli annunci dal Cremlino che proprio non ci sta a fare quello che arriva secondo nella partita delle partite. La russia ... Leggi su ilgiornale

