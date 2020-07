I dati della Protezione Civile per il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) La situazione oggi 30 luglio del Coronavirus in Italia secondo gli aggiornamenti della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ieri 289 positivi in più e sei morti, oggi i positivi sono 386 e i morti 3 (ieri erano 6). 765 sono i guariti, mentre 17 sono i nuovi ricoverati e nove le terapie intensive occupate. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente. Per quanto riguarda la ripartizione regionale, la Lombardia oggi registra 88 nuovi casi in un solo giorno; ci sono 18 nuovi casi e un morto nel Lazio. Tre sono i casi positivi al Covid a fronte di 2.441 test effettuati ieri in Puglia. Non sono stati registrati decessi. Le regioni senza ... Leggi su nextquotidiano

