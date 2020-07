I dati del bollettino coronavirus di oggi 30 luglio della Regione Lombardia (Di giovedì 30 luglio 2020) Il bollettino aggiornato a oggi sulla situazione del coronavirus in Lombardia secondo il bollettino della Regione: oggi 88 casi quasi il doppio di ieri quando i positivi erano 46 e si era verificato un decesso, oggi nessuno. I tamponi effettuati sono 11.207 per un totale complessivo di 1.291.740. Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra gli 88 nuovi casi positivi: 88 17 sono‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologici. oggi non c’è nessun decesso. Per quanto riguarda i dati delle province: a Milano ci sono 15 nuovi positivi, di cui 6 a Milano ... Leggi su nextquotidiano

matteosalvinimi : Mi autodenuncio: quando tornerò al governo, sugli sbarchi seguirò la stessa condotta. I confini del Paese sono sacr… - robersperanza : I dati internazionali del covid sono ancora preoccupanti. Gli ultimi segnali da Francia, Spagna e Germania ci dicon… - PaolaPisano_Min : ??Oltre 9 milioni di identità digitali rilasciate con #SPID. Sono soddisfatta del traguardo raggiunto oggi da questo… - martibored : da quanto ho capito meglio che non guardo i dati di oggi del Veneto prima che mi venga un attacco di panico - vedanama : RT @AstronautiCAST: Data l'eccessiva vicinanza di #Percy rispetto allo standard al quale sono abituate le antenne del DNS, la portante era… -