I convocati di Garcia per PSG-Lione (Di giovedì 30 luglio 2020) Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, l’allenatore del Lione Rudi Garcia ha diramato la lista dei 22 convocati che domani faranno parte alla finale di Coppa di Lega contro il Paris Saint Germain. Sono presenti Memphis Depay e Moussa Dembélé mentre Bard non sarà a disposizione di Rudi Garcia. Foto: twitter Lione L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

PSG-Lione, i convocati di Garcia: presente Depay, prove generali in vista della Juve

Di seguito la lista dei convocati dall'ex Roma, connotata tanto dalla presenza di Dembelè, quanto da quella di Depay, in vista della sfida dell'Allianz Stadium.

Di seguito la lista dei convocati dall'ex Roma, connotata tanto dalla presenza di Dembelè, quanto da quella di Depay, in vista della sfida dell'Allianz Stadium.

Mario Cipollini: “Perché non sono nel ciclismo? C’è Cassani: fa tutto lui. Lavoro per la verità su Pantani”

Interessante un aneddoto sull’immenso Alfredo Martini: “Nel 1996 venni convocato ad Atlanta per le Olimpiadi ... di tutto e poi ti stupiva con la narrazione di una poesia di Garcia Lorca. Un uomo di ...

