I ‘Carusi', schiavi senza nome (Di giovedì 30 luglio 2020) Sin dall'Ottocento in Sicilia le famiglie di contadini e non solo, vivendo in condizioni di povertà assoluta, spesso erano costrette a ‘vendere' i loro figli Le famiglie contadine siciliane e non solo hanno vissuto per secoli in condizioni di povertà assoluta. Erano così indigenti che a volte erano costrette ad ‘affidare' i loro figli al ‘capo picconiere'. Gli adolescenti tra i sei ed i diciotto anni venivano cioè ‘venduti' ai padroni delle miniere di zolfo. ‘Soccorso al morto' così si chiamava il (...) - Tribuna Libera / Sicilia, schiavitù, Pirandello Luigi, caruso Leggi su feedproxy.google

