I carabinieri di Piacenza rimarranno in carcere: respinte le istanze di scarcerazione (Di giovedì 30 luglio 2020) Dopo gli interrogatori di garanzia, il gip di Piacenza ha sciolto la riserva e ha respinto le istanze di scarcerazione presentate dai difensori di alcuni dei militari di Piacenza finiti in carcere. ... Leggi su globalist

