I carabinieri di Piacenza non saranno scarcerati: respinte le richieste degli avvocati (Di giovedì 30 luglio 2020) Gli avvocati dei carabinieri di Piacenza che si trovano sottoposti a custodia cautelare avevano presentato delle istanze di scarcerazione, dopo l’arresto avvenuto mercoledì 22 luglio per i fatti accaduti nella caserma Levante, poi sottoposta a sequestro. Il gip Luca Milani ha respinto tutte le istanze di scarcerazione che erano state presentate. Le indagini andranno avanti, mentre i militari resteranno sotto stretta sorveglianza delle autorità giudiziarie. LEGGI ANCHE > Salvini sui carabinieri di Piacenza prima condanna il gesto e poi parla dei taser carabinieri Piacenza restano in carcere, respinte le richieste di scarcerazione Nei giorni scorsi c’erano stati gli interrogatori di garanzia. Evidentemente, i ... Leggi su giornalettismo

fattoquotidiano : Carabinieri Piacenza. ‘Calabresi, pezzi grossi’: l’ombra delle ‘ndrine dietro a fornitore droga. Coinvolta la Dda.… - Corriere : Piacenza, l’inchiesta si allarga. «Altri carabinieri sapevano» - MinisteroDifesa : Il Ministro @guerini_lorenzo nel #QuestionTime di oggi su vicenda di Piacenza: l’Arma dei @_Carabinieri_ perno impr… - StefSpA_ : RT @maurovanetti: Si dice a volte che gli USA sono i poliziotti del mondo. Una descrizione più accurata è che sono i carabinieri di Piacenz… - Stellangy : RT @giornalettismo: Nessun passo indietro dei giudici sulla scarcerazione dei #carabinieri di #Piacenza -