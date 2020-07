Huawei leader mondiale, malgrado le sanzioni (Di giovedì 30 luglio 2020) Huawei supera Samsung, diventando il leader mondiale per le vendite di smartphone: è la stima di Canalys, società di analisi specializzata nel settore tecnologico, relativa al secondo trimestre del 2020. Si tratta della prima volta in 9 anni che un produttore diverso da Samsung o Apple diventa leader del mercato a livello trimestrale, un’ambizione che il colosso cinese coltivava da lungo tempo.A dispetto delle pesanti sanzioni Usa a suo carico, il gruppo delle tlc di Shenzhen ha consegnato 55,8 milioni di dispositivi, a fronte dei 53,7 milioni di pezzi della rivale sudcoreana.Huawei ha venduto oltre il 70% dei suoi smartphone nella Cina continentale nel secondo trimestre. Nel frattempo, le spedizioni di smartphone sui mercati internazionali sono scese del 27% su ... Leggi su huffingtonpost

Inizia oggi il Better World Summit di Huawei, quattro giorni per spiegare come la tecnologia può essere usata per tutelare la salute pubblica. Intanto, però, il colosso è sempre più in mezzo allo scon ...