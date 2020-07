Huawei ha superato Samsung nelle vendite di smartphone nel mondo (Di giovedì 30 luglio 2020) Nell’ultimo trimestre Huawei è diventato il leader mondiale di vendite di smartphone, indica un rapporto di Canalys. Per la prima volta nella storia l’azienda cinese Huawei ha superato la multinazionale sudcoreana Samsung nelle vendite di smartphone nel mondo. È quanto emerge da uno studio da poco pubblicato da Canalys, nota e rispettata società di analisi e di consulenza in ambito tecnologico. Il risultato segue un trend che già da alcuni anni vede il colosso cinese conquistare quote di mercato sempre più ampie in Europa. C’è un però. I dati analizzati dal rapporto si riferiscono al secondo trimestre del 2020, chiaramente ... Leggi su bloglive

fisco24_info : Huawei supera Samsung: è leader mondiale nelle vendite di smartphone: Con 55,8 milioni di pezzi consegnati nel seco… - Terra2itter : Huawei ha superato Samsung come numero di telefoni venduti, e il mercato dei cellulari era l’unica cosa che consent… - AmeGaspa : “Il caso #Huawei insegna: il controllo del flusso Internet sembra avere #Pechino come primo sponsor; gli investimen… -