Huawei è il primo produttore al mondo per vendite di smartphone (Di giovedì 30 luglio 2020) Passante davanti a un negozio di Huawei a Pechino (foto Vcg/Vcg via Getty Images)Il colosso cinese delle telecomunicazioni Huawei chiude il suo secondo trimestre 2020 con un risultato storico. Per la prima volta il gruppo di Shenzhen supera i produttori rivali Samsung e Apple e raggiunge il primo posto per volume di vendite di smartphone in tutto il mondo. Lo riporta la società di analisi Canalys, secondo cui l’azienda tecnologica cinese ha venduto negli scorsi tre mesi oltre 55,8 milioni di smartphone in tutto il mondo, superando così Samsung che si è fermata a 53,7 milioni di unità. Peraltro, il numero record di vendite segna una lieve flessione del 5% rispetto all’anno precedente, dovuta ... Leggi su wired

