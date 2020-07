Higuain, dalla Spagna sicuri: due big della Liga sul Pipita (Di giovedì 30 luglio 2020) Il futuro di Gonzalo Higuain è lontano dalla Juventus. Le voci di mercato si stanno susseguendo con insistenza, tanto che dalla Spagna sono convinti che la prossima meta del Pipita sia già decisa. A giocarsi le prestazioni del giocatore saranno Siviglia e Valencia.Higuan: futuro in Ligacaption id="attachment 893915" align="alignnone" width="691" Gonzalo Higuain Juventus (getty images)/captionLa Juventus, come noto, si sta muovendo sul fronte attaccante. Questo prevede, senza dubbio, un'uscita. Sarà Higuain il predestinato a lasciare i bianconeri. Ma quale sarà la sua prossima meta? Per il Pipita si era parlato di varie ipotesi, dalla MLS al calcio argentino, ma secondo Don Balon, invece, ... Leggi su itasportpress

